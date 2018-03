vor 57 Minuten Karlsruhe Brand in Karlsruher Wohnung fordert drei verletzte Personen

In einen zweistöckigen Gebäude in der Karlsruher Rudolf-Breitscheid-Straße kam es am Donnerstag zu einem Brand im Obergeschoss. Eine 72-jährige Frau sowie zwei Kinder wurden durch eine Rauchgasintoxikationen leicht verletzt.