vor 54 Minuten Karlsruhe Brand im Baumarkt in Stutensee: Feuerwehr löscht brennende Gasflasche - keine Verletzten

Am Freitagnachmittag kam es in Stutensee zu einem Feuerwehreinsatz. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung in einem dortigen Baumarkt. Durch einen technischen Defekt ist eine Propangasflasche in Brand geraten.