vor 2 Stunden Karlsruhe Brand am Baggersee Weingarten: Polizei sucht nach Jugendlichen, die das Feuer ausgelöst haben könnten

Am Baggersee Weingarten geriet am Sonntag eine rund 250 Quadratmeter große Waldfläche in Brand. Das Feuer konnte laut Angaben der Polizei rasch gelöscht werden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu vier Jugendlichen, die den Brand verursacht haben könnten.