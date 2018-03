vor 2 Stunden Weingarten Bohrungen bei Weingarten: Neue Ölsuche in der Region

Die Firma Rhein Petroleum will nach einem Zeitungsbericht im Herbst im Oberrheingraben an neuer Stelle nach Öl suchen. Wie ein Unternehmenssprecher der «Heilbronner Stimme» (Freitag) sagte, soll im nordbadischen Weingarten (Kreis Karlsruhe) 750 Meter tief gebohrt werden. Mit der Genehmigung von den Bergbehörden werde in diesen Tagen gerechnet.