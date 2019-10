Auf dem Karlsruher Marktplatz kann das neue Straßenpflaster zu Teilen begangen werden: Am Ostrand hat die Stadt Karlsruhe einen breiten Streifen freigegeben.

Zwischen Kaiserstraße und Zähringerstraße wird damit eine deutlich größere Pflasterfläche als bisher für Fußgänger nutzbar. Die Baustelle verlagert sich ab November auf die Westseite.

"Für die dortigen gastronomischen Betriebe ist die Außenbewirtungssaison ohnehin vorüber, so dass jetzt die Bauarbeiter anrücken und den bisher ausgesparten Streifen bis direkt an die Häuserfront angehen können", so die Stadt Karlsruhe in einer entsprechenden Pressemeldung.

Was passiert?

Die Arbeitsabläufe ist ähnlich wie in den bisherigen Baufeldern: Die Erde wird bis auf eine Tiefe von 88 Zentimetern ausgehoben, dann werden Leitungen verlegt und anschließend erfolgen der Aufbau des Materials unter dem Pflaster und die eigentliche Pflasterung.

Einen Unterschied zu vorherigen Arbeiten in anderen Bereichen des Marktplatzes gibt es dennoch: Besonders kleinteilig wird die Arbeit vor den Gebäudezugängen.

Roter Teppich zieht auf Westseite

Der rote Teppich wird weiterhin zum Einsatz kommen: Er liegt künftig auf der Westseite des Marktplatzes und schützt dort das bereits verlegte Pflaster.

Live-Blick auf den Marktplatz: