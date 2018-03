vor 1 Stunde Karlsruhe Betrunkener mit Kopfverletzung: Polizei vermutet Angriff beim Kronenplatz

Mit Verletzungen am Kopf, die durch Schläge entstanden sein sollen, wurde ein betrunkener Mann am Mittwochabend in der Nähe des Kronenplatzes, genauer beim "Alten Friedhof", gefunden. Um zu klären was genau passiert ist, ist die Polizei nun auf Zeugenaussagen angewiesen.