In Pforzheim ist ein 34-Jähriger fünf Meter in die Tiefe gesprungen, weil er so vor der Polizei fliehen wollte. Er verletzte sich schwer - und muss sich nun trotzdem wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die auffällige Fahrweise eines 34-Jährigen sorgte am frühen Donnerstag dafür, dass eine Polizeistreife auf den Mann aufmerksam wurde. So sei er an einer grünen Ampel zunächst nicht losgefahren, später sei er dann an einer Kreuzung verbotswidrig abgebogen. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung durch Pforzheim auf. "Glück hatte der Fahrer als er in entgegengesetzter Richtung in den Berliner Tunnel fuhr, dass ihm kein Fahrzeug entgegenkam. Zeitweise geriet der Fahrer auf den Bordstein oder war auf der Mitte der Fahrbahn unterwegs", heißt es im Polizeibericht.

Durch gezielte Fahrmanöver habe er dann ein Überholen der Streife verhindert. "Vor dem Siloah-Krankenhaus hielt er schließlich an, stieg aus, flüchtete und sprang von einem Geländer in einen fünf Meter tiefer liegenden Garten. Der Mann, der dabei schwere Verletzungen erlitt, war deutlich alkoholisiert. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis", so die Polizei abschließend.