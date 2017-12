Besucherrekord deutet sich an: Karlsruher Eiszeit beliebt wie nie

Die Weihnachtsmärkte schließen, doch das Karlsruher Wintervergnügen geht auch über die Feiertage und den Jahreswechsel hinaus weiter: Bis zum 28. Januar öffnet die Stadtwerke Eiszeit täglich ihre Pforten. Noch fünf weitere Wochen lädt die größte Open-Air-Eisbahn Süddeutschlands zum Schlittschuhlaufen ein.

Auch das kulinarische Angebot rund um die Eisbahn in der Karl-Friedrich-Bar sowie den Verzehrhütten bleibt bis zum Ende der Eislaufsaison bestehen. Das teilt das Stadtmarketing Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Die Saison dauert hier noch bis 28. Januar an.

Bereits jetzt könne die Eiszeit einen guten Saisonstart und hohe Besucherzahlen verkünden: Trotz des tageweise sehr schlechten Wetters kamen an den ersten 24 Öffnungstagen 24.149 Menschen zum Schlittschuhlaufen auf die vergrößerte und um einen Rundweg verlängerte Eisbahn vor dem Karlsruher Schloss. Das seien 4.274 mehr als im Vorjahreszeitraum – entspricht einem Zuwachs von rund 22 Prozent. Es deute sich jetzt schon an, dass die Rekordmarke von über 60.000 Läufern aus dem vergangenen Jahr übertroffen werden kann.