vor 1 Stunde Heike Schwitalla Karlsruhe Besserer Service in Aussicht: Karlsruher Abfallamt wird 2020 zum Eigenbetrieb

Das Karlsruher Amt für Abfalliwrtschaft soll bis 2020 in einen kommunalen Eigenbetrieb umgewandelt werden: So viel steht fest. Vieles was den Ablauf dieses Prozesses betrifft, liegt aber noch im Unklaren. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup forderten die Karlsruher Gemeinderatsfraktionen der CDU, FDP und SPD unlängst die Einsetzung eines gemeinderätlichen Begleitgremiums zur Umwandlung des AfA.