Die Planungen für ein "Forum Recht" in Karlsruhe können weitergehen: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat hierfür 150.000 Euro vorgesehen. In der Einrichtung, die auf dem Gelände des Bundesgerichtshofs entstehen soll, soll der Rechtsstaat erlebbar gemacht werden.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in einer Sitzung am Mittwochabend 150.000 Euro für ein Aufbauprojekt genehmigt, um die 2017 bereits erfolgreich erstellte Machbarkeitsstudie für ein "Forum Recht in Karlsruhe" mit einem breiteren Fachpublikum zu diskutieren und weiterzuentwickeln.

Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer sieht in der Entscheidung des Bundestags als "weiteren wichtigen Schritt, um in Karlsruhe einen Ort für kluge Impulse zu schaffen, um die Errungenschaften und auch die Herausforderungen des Rechtsstaats verstehen und diskutieren zu können." Sie sei "außerordentlich dankbar, dass der Deutsche Bundestag mit dieser weiteren Zuwendung ein nachhaltiges Zeichen für den Rechtsstaat und seine Bedeutung gerade in schwierigen Zeiten gesetzt hat", unterstreicht die Präsidentin des Bundesgerichtshofs Bettina Limperg.

Vergleichbare Einrichtung wie Haus der Geschichte in Bonn

Das "Forum Recht im Karlsruhe" wurde bereits im Koalitionsvertrag verankert und soll als Einrichtung des Bundes den Rechtsstaat erlebbar machen und damit die Rechtsprechung "im Namen des Volkes" transparenter und verstehbar. "Karlsruhe als Residenz und die Stadt des Rechts ist der Ort, mit dem die Menschen Rechtsstaatlichkeit verbinden. Daher unterstreicht die Zusage des Bundestages für dieses Aufbauprojekt den Stellenwert unseres Staates für das Funktionieren unserer demokratischen Strukturen und unserer Gesellschaft", betont Oberbürgermeister Frank Mentrup.

"Mit der nun für 2018 bereitgestellten Summe werden wir in zwei größeren Fachsymposien und mit zahlreichen Fachleuten weitere intensive Gespräche und Diskussionen führen. Denn es ist uns sehr wichtig, dass das Forum Recht nicht nur machbar ist, sondern auch deutlich wird, wie es konkret umgesetzt werden kann", so Mentrup. Damit könne die Grundlage dafür gelegt werden, vom kommenden Jahr an Schritt für Schritt die Planung eines solch notwendigen Zukunftsprojekts anzugehen. Dies werde dann in Ansätzen vergleichbar sein mit dem Haus der Geschichte in Bonn oder dem Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig.

