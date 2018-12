Licht am Fahrrad ist wichtig. Regelmäßig wird das von der Polizei kontrolliert. Aber nicht nur die Beamten sind im Einsatz: Am Nikolausmorgen verteilten einige Karlsruher Stadträte süße Präsente an vorbildliche Fahrradfahrer, die beleuchtet unterwegs waren.

Während einige traditionell einen gefüllten Stiefel an Nikolaus hatten, war der Weihnachtsmann am Ludwigsplatz in etwas anderer Form fleißig. Unterstützt wurde er dabei von den Karlsruher Stadträten: Ab 6.30 Uhr verteilten Thomas Hock und Karl-Heinz Jooß von der FDP, Michael Haug und Uwe Lancier von der Kult-Fraktion, Johannes Honné von den Grünen und Michael Zeh von der SPD Schokoladennikoläuse an vorbeifahrende Radfahrer. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Zufriedenstellende Lichtquote

Der Stadt und den Gemeinderäten ging es bei der Aktion besonders um Radler mit Licht. "Aus Erfahrung wissen wir, dass der morgendliche Pendlerstrom meist mit Licht fährt, während die Dunkelziffer am Abend höher liegt", erklärt Radplaner Johannes Schell vom Stadtplanungsamt. Laut den Stadträten fuhren rund 95 Prozent der Radfahrer an diesem Morgen mit eingeschaltetem Licht.

Einer von ihnen ist Florian Forelle. Der Neu-Karlsruher nutzte an seinem alten Wohnort regelmäßig das Auto. In der Fächerstadt ist er zum eingefleischten Radler geworden. Täglich schwingt er sich auf den Drahtesel, um von der Ost- in die Weststadt - und wieder zurück zu kommen, wird er in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe zitiert.

Rund 200 Schoko-Weihnachtsmänner wurden an diesem Morgen verschenkt. Die Beleuchtungsaktion lief parallel in 28 Städten mit Arbeitskreisen fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK). Die Karlsruher Stadträte waren mit der Aktion und der Lichtquote zufrieden.