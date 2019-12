In der kommenden Woche wird die Belchenstraße für den Verkehr vollkommen gesperrt. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung mit. Grund dafür sind Infrastrukturarbeiten der Stadtwerke Karlsruhe. Aus diesem Grund muss die Buslinie 52 in diesem Zeitraum umgeleitet werden.

Am Montag, 16. Dezember, beginnen die Bauarbeiten in der Belchenstraße (zwischen Neckarstraße und der Straße "Links an der Alb"), wobei "umfangreiche Infrastrukturarbeiten" durchgeführt werden, so die VBK. Sie dauern voraussichtlich bis Freitag, 20. Dezember, an. Die Haltestelle "Links der Alb" - jeweils in beiden Fahrtrichtungen - wird dann temporär in die Straße "Links der Alb" verlegt.

Für die Dauer der Arbeiten fahren die Busse ab der Haltestelle Belchenplatz geradeaus über den Scheibenhardter Weg, biegen dann links in die Wehrastraße ein und bedienen anschließend die Ersatzhaltestelle "Links der Alb".

Von dort geht es über die Nürnberger Straße zur gleichnamigen Haltestelle, bevor die Busse ihre Fahrt wieder auf ihrer normalen Route fortsetzen. Die Rückfahrt erfolgt auf dem gleichen Fahrweg in umgekehrter Reihenfolge.