19.11.2018 08:50 Karlsruhe Beim Abbiegen mit Straßenbahn kollidiert: 50-jährige Autofahrerin verwechselt Ampeln

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, kam es am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Otto-Wels-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenbahn mit einem Auto kollidierte. Laut KVV ist die Störung mittlerweile beendet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.