15.06.2018 14:13 Karlsruhe Bedroht und verletzt: Zeugen gesucht nach versuchtem Raub in Straßenbahn

Wie die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sucht man in einem Fall, in dem es um versuchte, schwere räuberische Erpressung geht, derzeit nach Zeugen. Ein 19 Jahre alter Mann war am vergangenen Samstag von mehreren Männern bedroht und verletzt worden.