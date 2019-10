Autobahnbaustelle in der Nacht: Wer ab dem Abend auf der A5 bei Karlsruhe unterwegs ist, kommt ab dem heutigen Montag langsamer voran. Nur ein einzelner Fahrstreifen wird jeweils in den Nächten bis Donnerstag, 24. Oktober, zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und Karlsruhe-Durlach zur Verfügung stehen.

Auf der A5 zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach haben sich Spurrillen gebildet. Deshalb muss dort in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag, 21. bis zum 24. Oktober, die Asphaltdecke erneuert werden. Während des Einbaus in der Nacht steht den Autofahrern in Fahrtrichtung Frankfurt nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

"Der neue Asphaltbelag wird jeweils nachts eingebaut und muss bis etwa 21 Uhr am Folgetag abkühlen", gibt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemeldung bekannt. Während dieser "Abkühlzeit" am Tag können die Autos auf immerhin zwei Fahrstreifen rollen.

Autofahrer müssen bremsen: Tempolimit ist 60

Auch auf der anderen Seite der Autobahn - der Gegenfahrbahn - stehen ebenfalls Sanierungsarbeiten an. Allerdings müssen die Pendler hier nur an einem Tag mit Einschränkungen rechnen: In Fahrtrichtung Basel wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. auf den 24. Oktober, nur ein Fahrstreifen frei sein.

"Die zulässige Geschwindigkeit muss während der Bauarbeiten jeweils sowohl in der Nacht als auch am Tag auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert werden", so das RP weiter. Die Fugen- und Markierungsarbeiten würden anschließend - je nach Bauablauf - ebenfalls innerhalb des oben genannten Zeitraums erfolgen.