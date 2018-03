Am Freitagnachmittag kam eine 18-Jährige mit ihrem Auto von der Straße ab und hat einen Unfall verursacht. Sie prallte insgesamt gegen zwei Bäume, bevor sie zum Stehen kam.

Am Freitagnachmittag war eine 18-Jährige mit ihrem Auto im Bocksdornweg, nahe der Willy-Brandt-Allee in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Schnellrestaurants war die Fahrerin dann aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Sie prallte gegen einen Baum, der umgerissen wurde, und kam erst an einem zweiten Baum zum Stehen.

Aktualisierung, 16.17 Uhr:

Wie die Polizei nun berichtet, war die Fahrerin wohl von einer Spinne abgelenkt worden. "ornweg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Glücklicherweise wurde die junge Frau dabei nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung eine Klinik wieder verlassen", so die Polizei weiter.

Die Berufsfeuerwehr entfernte den zweiten Baum schließlich ebenfalls. Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.