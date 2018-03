Im Herzen von Rheinstetten soll in den kommenden Jahren die "Neue Stadtmitte" entstehen. Das Quartier soll in Zukunft als Wohn- und Dienstleistungszentrum ausgebaut werden. Bereits 2002 wurde dieses Projekt in die Wege geleitet, jetzt geht es zumindest ein bisschen los. Doch das ist nicht das einzige Projekt in der Stadt.

Ende Januar haben die Vorbereitungen für den Bau der neuen Stadtmitte in Rheinstetten begonnen. Auf dem Gelände gegenüber dem Rösselsbrünnle, also zwischen Rappenwörthstraße und der B36, soll in den kommenden Jahren ein neues Quartier entstehen. "Das prägt zukünftig einen wesentlichen Teil des Stadtbildes", so Bürgermeister Michael Heuser im Gespräch mit ka-news. Auf knapp 7,3 Hektar (das entspricht einer Fläche von etwa zehn Fußballfeldern) ist ein Bürogebäude, ein Kulturhaus, ein Supermarkt und Wohnbebauung geplant.

Hier soll also das neue Zentrum von Rheinstetten entstehen. Im Neugebiet sollen nicht nur Dienstleistungen angeboten werden, sondern auch Wohnraum. Der gesamte Karlsruher Raum hat eine hohe Nachfrage an Wohnungen, Grundstücken und Gebäuden und auch Rheinstetten ist äußerst beliebt. "Wir haben mit Maklern gesprochen, auf ein Angebot kommen um die 200 Anfragen", sagt der Bürgermeister. Auf dem Areal der Stadtmitte werden daher auf vier Feldern Geschosswohnungen entstehen, drei Baufelder sind für Reihen- oder Doppelhäuser vorgesehen. Damit entstehen etwa 150 bis 200 neue Wohneinheiten in Rheinstetten.

Sozialer Wohnungsbau in Rheinstetten

"Momentan gibt es keine Sozialmietwohnungen in der Stadt", sagt Michael Heuser. Doch das soll sich ändern. Auf einem der Baufelder sollen Wohnungen gebaut werden, für die der künftige Mieter einen Wohnberechtigungsschein braucht. "Der Anteil an Wohnungen mit sozialangepassten Mietpreisen beträgt 20 Prozent, der ist für die Dauer von 20 Jahren vorgeschrieben", so der Bürgermeister weiter. "Das ist von uns an den Investor so vorgegeben!" Damit würde der Quadratmeter aktuell bei 8,40 Euro liegen, damit rechnet die Stadt.

Damit wollen die Verantwortlichen nun eine selbst auferlegte Quote erfüllen. "Das wurde im Gemeinderat so beschlossen, denn wir wünschen uns eine Durchmischung des Gebiets - alt und jung, arm und reich - so werden Gebiete heutzutage auch geplant", sagt Heuser. So wurde das auch im Auslobungstext für den Investoren- und Architektenwettbewerb vorgegeben.

Wunsch der Stadt: Altersheim und betreutes Wohnen

Entlang der Querspange entsteht ein langgezogenes Riegelgebäude. Hier könnte, laut Stadt, ein Altersheim mit betreutem Wohnen entstehen. "Es gibt verschiedene Ideen für die Nutzung, aber was wir von Seiten der Stadt sehr positiv aufnehmen, das wäre ein Pflegeheim", so Bürgermeister Heuser. "Wir führen derzeit Gespräche mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, denn wir müssen nach dem Pflegeplan noch 100 Pflegeplätze in Rheinstetten schaffen!"

Mir der neuen Stadtmitte will Rheinstetten nicht nur eine Baulücke schließen - immerhin liegt der Baugrund seit langer Zeit brach - sondern auch die Stadtteile Mörsch und Forchheim zu einer Einheit verbinden. "Zur Identifikation, denn hier grenzen beide Stadtteile aneinander", sagt Michael Heuser. Zwar sind die Gemeinden seit 1975 zusammengelegt worden, doch irgendwie immer noch voneinander getrennt. Daher kam schon 1979 die Idee zur Stadtmitte auf. Und nun, fast 40 Jahre später, soll es endlich losgehen.

Baubeginn noch in diesem Jahr

Ab dem Herbst beginnen die Erschließungsarbeiten auf dem städtischen Grundstück, die bis Anfang 2020 abgeschlossen sein sollen. Dann soll der Vollsortimenter und das Geschäftshaus gebaut werden. Ab Mitte/Ende 2020 soll dann mit dem Bau der Wohnhäuser im hinteren Bereich der Stadtmitte begonnen werden. Ein zentrales Thema ist der Lärmschutz: "Entlang der B36 entsteht noch eine sechs Meter hohe Lärmschutzwand", so der Bürgermeister. "Die überlappt noch ein bisschen in die Querspange. Zudem ist das große Riegelgebäude auch für den Lärmschutz da und erst wenn das zumindest im Rohbau steht, dann dürfen die Wohnungen und Häuser dahinter bezogen werden!"

Noch gibt es keinen beschlossenen Bebauungsplan, doch der soll noch vor den Sommerferien beschlossen werden. Auch der Architektenwettbewerb für das Kulturhaus läuft noch bis Mai. "Dann geht alles ganz flott und innerhalb von anderthalb Jahren soll dann alles erschlossen sein", so der Bürgermeister weiter. Ein straffes Programm, doch laut Michael Heuser ein realistischer Zeitplan.

Weitere Bauprojekte überall in der Stadt

Doch die Stadtmitte ist nicht das einzige Bauprojekt, das die Stadt gerade durchführt. Im Flächennutzungsplan 2030 sind noch die Gebiete Baumgarten in Neuburgweier, Kirchbühl und Oberer Leichtsand in Forchheim. In Mörsch sind es die Gebiete Oberer Legel, Bach-West IV und V, das Gebiet Südliche Jakobstraße, das Soli-Gelände und die Stadtmitte.

"Im Bereich Baumgarten wollen wir noch in diesem Jahr den Aufstellungsbeschluss erwirken, damit wir nächstes Jahr den Bebauungsplan angehen und ausarbeiten können", sagt Michael Heuser. Außerdem gibt es für Bach-West schon den Bebauungsplan. Nach Ende der Erschließungsarbeiten sollen dann ab 2020 die Grundstücke in dem Gebiet verkauft werden.