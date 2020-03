Mehrere Bauarbeiten legen ab dem heutigen Montag unter anderem die Bahnlinie S4 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) lahm. Die Bahnstrecke zwischen Bretten und Durlach sowie Durlach Turmberg und Tullastraße muss daher teilweise mehrmals gesperrt werden.

So muss ab dem heutigen Montag bis Donnerstag, 12. März, jeweils nachts zwischen 20.30 Uhr und 4.20 Uhr des Folgetags aufgrund von Baumaßnahmen ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Durlach Turmberg, Karlsruhe-Durlach und Tullastraße eingerichtet werden. Das gibt die AVG in einer Pressemeldung bekannt.

S4, S5 und S51 fahren nur teilweise

Die AVG-Linie S4 fährt auf Karlsruher Seite ab 20.30 Uhr daher nur in den späten Nachtstunden zwischen Albtalbahnhof und Tullastraße. Die Linien S5 und S51 sind zwischen Karlsruhe Tullastraße und Durlach ebenfalls unterbrochen.

Aus Richtung Pforzheim enden beziehungsweise beginnen die Züge der Linien S5 und S51 in Durlach, aus Richtung Wörth an der Haltestelle Karlsruhe Tullastraße. In Durlach fahren die Stadtbahnen der S5 und der S51 in Richtung Pforzheim abweichend zur sonstigen Regelung von Gleis 12 ab.

An der Haltestelle Tullastraße fahren die Stadtbahnen der Linien S4, S5, S51, S7 und S8 abweichend vom Bahnsteig in der Tullastraße ab. Die Bahnsteige in der Durlacher Allee sind laut AVG im zuvor genannten Zeitraum gesperrt.

Strecke zwischen Durlach und Bretten mehrmals voll gesperrt

Auch der Streckenabschnitt zwischen Durlach und Bretten ist von Montag, 9. März, bis Donnerstag, 12. März, sowie von Montag, 16. März, bis Donnerstag, 19. März, jeweils nachts zwischen 20.30 Uhr und 4.20 Uhr des Folgetages voll gesperrt. Diese Sperrung ist aufgrund von Arbeiten am Stellwerk Jöhlingen erforderlich.

Aus diesem Grund werden auf dem Streckenabschnitt die Bahnen der S4 durch Busse ersetzt. Die Züge aus Richtung Heilbronn enden und beginnen in Bretten. Die Züge der Linie S4, die am Albtalbahnhof starten, enden bereits im Bahnhof Durlach.

Die Züge, die planmäßig in Gölshausen enden und beginnen, werden auf ihrem kompletten Zuglauf durch Busse ersetzt. Zwischen Karlsruhe Albtalbahnhof und Durlach verkehren laut AVG nur einzelne Stadtbahnen der Linien S4 in den späten Nachtstunden.

Folgende Züge sind betroffen: