Das Städtische Klinikum Karlsruhe erneuert sich. Rund ein Fünftel der Nutzfläche wird modernisiert. Ein Meilenstein wird am Samstag erreicht, wenn eines der neuen Gebäude offiziell seinen Betrieb aufnimmt.

Seit 2015 wird am neuen Institutsgebäude Haus I gebaut, am Samstag, 17. März 2018, öffnet es nun offiziell seine Pforten. Das berichtet das Klinikum in einer Pressemeldung. Im Beisein von Ministerialrat Dr. Frank Wiehe vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzendem Klaus Stapf, den Geschäftsführern Markus Heming und Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes sowie geladenen Gästen wird um 11 Uhr das neue Institutsgebäude Haus I feierlich eingeweiht.

Anschließend hat die Öffentlichkeit ab 12 Uhr die Möglichkeit, sich die neuen Räumlichkeiten anzusehen. In dem rund 50-Millionen teuren Neubau sind auf rund 4.000 Quadratmetern künftig die Apotheke und die Abteilung für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene untergebracht.

18 Laborräume sind für die Abteilung für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene vorgesehen, wovon ein Labor der Schutzstufe drei der Gefahrstoffverordnung entsprechen soll. Weitere 16 Laborarbeitsplätze sind für die Schule für medizinisch-technische Laborsassistenten angedacht. Größere Arbeits- und Lagerflächen sowie moderne Reinräume zur Herstellung von parenteralen und sterilen Arzneimitteln werden für die Apotheke zur Verfügung stehen

Mit der Einweihung endet die Erneuerung des Städtischen Klinikums aber noch lange nicht: Bis 2020 soll beispielsweise ein neues Betten- und Funktionshaus für rund 195 Millionen Euro an den Start gehen. Das Haus M stellt das Herzstück aller Neubaumaßnahmen am Klinikum dar. Künftig sollen dort 240 Betten, 20 OP-Säle und weitere Einrichtungen Platz finden.

