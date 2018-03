Der Adenauerring ist von der Theodor-Heuss-Allee in Fahrtrichtung Zentrum wegen Asphaltarbeiten seit Freitag und bis voraussichtlich Sonntag, 8. April gesperrt. Bis Sommer sollen in dem Bereich abschnittsweise Straßenbauarbeiten durchgeführt.

Die Umleitung verläuft über die Theodor-Heuss-Allee, die Rintheimer Querallee, den Hirtenweg und über die Haid-und-Neu-Straße zum Durlacher Tor. In der Gegenrichtung vom Durlacher Tor kommend verbleibt in Richtung Wildparkstadion eine einstreifige Verkehrsführung. Den Asphaltarbeiten in diesem Abschnitt schließt sich der Ausbau der östlichen Fahrbahnseite an.

Dem Verkehr steht dann vorläufig jeweils ein Fahrstreifen in beide Richtungen zur Verfügung. Bis zum Sommer wird es im Abschnitt zwischen Theodor-Heuss-Allee und Am Fasanengarten weitere Bauabschnitte geben. Über deren Auswirkungen will die Stadt jeweils rechtzeitig informieren.