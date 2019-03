vor 1 Stunde Karlsruhe Bauarbeiten an der Wasserwerkbrücke gehen voran: Langenbruchweg von Freitag bis Montag gesperrt

In der Nacht von Samstag, 16. März, auf Sonntag, 17. März, wird an der Wasserwerkbrücke ein neues Brückenteil eingebaut. Der Langenbruchweg wird dafür von Freitag bis Montag gesperrt. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.