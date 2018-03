Bahnkontrolleur verletzt: Ticketkontrolle in Karlsruhe eskaliert

Eine Fahrscheinkontrolle lief am Sonntagabend in Karlsruhe aufgrund eines massiv renitenten Mannes völlig aus dem Ruder und brachte einen KVV-Mitarbeiter mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Demnach wurde der Mann gegen 18.45 Uhr in der Straßenbahn an der Haltestelle Krappmühlenweg in Grötzingen von vier Mitarbeitern des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) kontrolliert und wollte flüchten, da er keine Fahrkarte vorweisen konnte. Zu seiner Identitätsfeststellung hielten ihn die Fahrscheinprüfer deshalb zunächst fest.

Doch das gefiel dem Schwarzfahrer ganz und gar nicht: Er setzte sich derartig massiv zur Wehr und trat so kräftig gegen die Kontrolleure, dass einer der Männer dabei eine Unterschenkelfraktur erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zwei weitere KVV-Mitarbeiter zogen sich Schürfwunden und Prellungen zu. Der 31-Jährige selbst wurde nach Polizeiangaben bei dem Vorfall am Kopf verletzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.