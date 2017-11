Mit Beginn des neuen Jahres wird das Diakonische Werk Karlsruhe nach 17-jähriger Pause wieder in die Trägerschaft der Bahnhofsmission Karlsruhe einsteigen.

Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde am 6. Oktober diesen Jahres in Freiburg von den Spitzen der beiden Verbände unterzeichnet. Im Jahr 2001 hätten strukturelle Gründe zur Beendigung der gemeinsamen Trägerschaft geführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie Karlsruhe. Der laufende Betrieb soll demnach aber weiterhin von "In Via", dem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit in der Erzdiözese Freiburg, wahrgenommen werden.

"Da sein" für Menschen als Kernaufgabe

"Dank der Bemühungen des Fördervereins der Bahnhofsmission war es im Verlauf dieses Jahres wieder zu konstruktiven und positiven Gesprächen gekommen, die nun in die neue Kooperation münden werden", so Pfarrer Wolfgang Stoll, Direktor des Diakonischen Werks, in einer aktuellen Pressemitteilung.

Gemeinsames Ziel ist es, das Angebot auszubauen und aufrecht zu erhalten. Ein Alleinstellungsmerkmal der Bahnhofsmission sei laut Barbara Denz und Wolfgang Stoll, dass sie als eine der wenigen sozialen Einrichtungen in Karlsruhe täglich geöffnet habe. Das "Da sein" für Menschen, die sich in einer materiellen, psychischen oder physischen Notlage befinden, sei eine der Kernaufgaben von Kirche und Diakonie.