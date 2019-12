Bahnen in Karlsruhe fahren an Weihnachten anders - Fahrgäste können "Weihnachtsticket" lösen

Bahnfahrer aufgepasst: Über die Weihnachtsfeiertage und Silvester fahren die Bahnen und Busse in Karlsruhe nicht wie gewohnt. Dafür gibt es für die Fahrgäste ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Wer an Heiligabend eine Tageskarte kauft, darf drei Tage lang damit fahren. Für all diejenigen, die mit dem ÖPNV an ihr Ziel kommen möchten, hat ka-news.de alle Änderungen in der Übersicht:

Das wichtigste zuerst: Wer an Heiligabend eine Tageskarte löst, kann damit drei Tage lang fahren - bis einschließlich Donnerstag, 26. Dezember. Egal Ob City- oder Regiokarte, Erwachsener oder Kind. Mit diesem "Weihnachtsticket" möchte sich der Verkehrsverbund bei seinen Fahrgästen bedanken.

Wer ein KVV-Abo besitzt - beispielsweise eine Monatskarte, ScoolCard oder Studikarte - darf vom 27. Dezember bis zum 1. Januar zusätzlich einen Erwachsenen und alle eigenen Kinder unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen.

So fahren die Tramlinien 1 bis 6 und die S2:

> Montag, 23. Dezember: Alles beim Alten. Busse und Bahnen verkehren nach dem regulären Fahrplan.

> Heiligabend: An diesem Tag verkehren die Busse und Trambahnen zunächst nach dem regulären Samstagsfahrplan. Auf den Trambahnlinien 1 bis 6 sowie S2 wird bis circa 14.30 Uhr ein Zehn-Minuten-Takt angeboten. Ab circa 14.30 Uhr fahren die Busse und Trambahnen dann in der Taktlage des Sonntagsfahrplans. "Alle Buslinien stellen den Betrieb um circa 18 Uhr ein – mit Ausnahme der Nightliner, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ab 1.30 Uhr verkehren", so die Verkersbetriebe Karlsruhe in einer Pressemeldung.

> Erster Weihnachtsfeiertag: Es gilt der Sonntagsfahrplan mit großem Nachtnetz.

> Zweiter Weihnachtsfeiertag: Es gilt der Sonntagsfahrplan mit kleinem Nachtnetz.

> Silvester: Zunächst gilt der Samstagsfahrplan. Auf den Trambahnlinien 1 bis 6 sowie S2 wird bis circa 14.30 Uhr ein Zehn-Minuten-Takt angeboten. Ab circa 14.30 Uhr fahren die Busse und Trambahnen dann zunächst weiter in der Taktlage des Sonntagsfahrplans. Zwischen 23.45 Uhr und 0.30 Uhr - also über den eigentlichen Jahreswechsel - werden mit Ausnahme der Buslinien 23, 24, 47 und 73 alle anderen VBK-Buslinien sowie alle ALT-Linien eingestellt.

> Neujahrstag: Es gilt der Sonntagsfahrplan mit kleinem Nachtnetz. Alle Nightliner verkehren in der Nacht vom 31. Dezember auf 1. Januar ab dem Karlsruher Marktplatz zusätzlich auch zur vollen Stunde um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und 5 Uhr. Damit sollen alle Nachtschwärmer mit diesen Linien in einem durchgängigen 30-Minuten-Takt entweder zur nächsten Party oder sicher nach Hause kommen. Der Nightliner-Bus NL6 verkehrt am Neujahrsmorgen ebenfalls durchgängig alle 30 Minuten ab Durlach Turmberg.

So fährt die Stadtbahnlinie S1/S11

> Heiligabend: Es gilt bis 14 Uhr der Samstagsfahrplan, danach ein geänderter Fahrplantakt. Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

> Erster Weihnachtsfeiertag: Es gilt der Sonntagsfahrplan mit einem Nachtverkehr, das heißt, hier werden auch die stündlichen Nightliner-Verbindungen angeboten - wie regulär in Nächten von Samstag auf Sonntag.

> Zweiter Weihnachtsfeiertag: Es gilt der Sonntagsfahrplan.

> Silvester: Zuerst fahren die Bahnen nach dem Samstagsfahrplan. Ab 14 Uhr gilt ein geänderter Fahrplantakt. Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten. Außerdem wird ein Nachtverkehr mit großem Nightliner-Netz angeboten: Ab dem Karlsruher Marktplatz fahren sie zusätzlich auch zur vollen Stunde um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und 5 Uhr.

> Neujahrstag: Es gilt der regulären Sonntagsfahrplan.

So fahren alle weiteren Linien (S3 bis S9) und die AVG-Busse

> Heiligabend: Es gilt der Samstagsfahrplan, jedoch ohne Nachtverkehr. Das heißt, Fahrten, welche nur in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag oder vor Feiertagen gefahren werden, finden in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember nicht statt. Die Buslinien der AVG verkehren an Heiligabend nach dem Samstagsfahrplan, stellen um circa 18 Uhr aber ihren Betrieb ein

> Erster Weihnachtsfeiertag: Bahnen und Busse fahren nach dem Sonntagsfahrplan mit Nachtverkehr.

> Zweiter Weihnachtsfeiertag: Es gilt der Sonntagsfahrplan.

> Silvester: Es gilt der Samstagsfahrplan.

> Neujahrstag: Es gilt der Sonntagsfahrplan.

Zu guter Letzt: So fährt die Turmbergbahn

> Heiligabend: An diesem Tag fährt die Turmbergbahn nicht.

> Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag: Regulärer Betrieb zwischen 10 und 18 Uhr.

> Freitag, 27. Dezember: Die Turmbergbahn fährt zwischen 16.15 Uhr und 21.15 Uhr.

> Samstag, 28. Dezember und Sonntag, 29. Dezember: Es findet ein verlängerter Betrieb von 10 Uhr bis 21.15 Uhr statt.

> Montag, 30. Dezember: Die Turmbergbahn fährt nicht.

> Silvester: Es werden ausschließlich Fahrten von 22 Uhr bis 1 Uhr am Neujahrsmorgen angeboten. "Bei Bedarf werden auch nach 1 Uhr noch einzelne zusätzliche Fahrten durchgeführt", so die Betreiber.

> Neujahrstag: Die Turmbergbahn verkehrt zwischen 10 Uhr und 18 Uhr.