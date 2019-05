vor 1 Stunde Anya Barros Karlsruhe Bahn nicht zuverlässig genug, kaum Informationen: Herr Pischon, wie wollen Sie die Menschen aus dem Umland zum "Umsteigen" bewegen?

Täglich stehen die Pendler im Stau, wenn sie am Morgen nach Karlsruhe fahren wollen und am Abend, wenn sie nach getaner Arbeit in den Feierabend gehen. Dabei könnte für viele Menschen der Arbeitsweg stressfreier werden, wenn sie denn auf die Bahn umsteigen würden. Doch für viele potentielle Fahrgäste gibt es einen großen Haken: die Zuverlässigkeit der Züge.