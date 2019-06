vor 3 Stunden Karlsruhe Badisches Landesmuseum wird zum Zukunftslabor: Projekt "Archäologie in Baden - Expothek" startet im Juli

Der Besucher wird zum Nutzer, das Museum zum Labor: Zu seinem 100-jährigen Bestehen erfindet sich das Badische Landesmuseum in Karlsruhe neu. Am 13. und 14. Juli startet das Projekt "Archäologie in Baden - Expothek". Bürger sollen damit erstmals einen direkten Zugang zum Museum erhalten, wie in einem Archiv oder einer Bibliothek. Herzstück der Dauerausstellung ist eine "Expothek", die nach Angaben des Museums bundesweit bislang einzigartig ist.