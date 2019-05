Badische Meile in Karlsruhe: Hier gibt's alle Bilder

Die Badische Meile wurde auch in diesem Jahr wieder von Athleten der LG Region Karlsruhe bestimmt. Bei den Männern gewann Jannik Arbogast die 30. Auflage des Traditionslaufs, bei den Frauen gab es zwei zeitgleiche Läuferinnen ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Arbogast benötigte für die Strecke von 8,88889 Kilometern am Sonntag 28:27 Minuten und gewann damit knapp vor Vereinskollege Jasper Püschel (28:36). Bei den Frauen liefen zwei Athletinnen der LG Region Karlsruhe sogar die exakt selbe Zeit: Melina Wolf und Sophia Kaiser teilten sich den Sieg in 31:30 Minuten. Insgesamt nahmen 6.000 Läufer an der 30. Badischen Meile teil.

Badische Meile - Teil 1 Alle Bilder

Badische Meile - Teil 2 Alle Bilder

Weitere Ergebnisse unter www.badischemeile.de