vor 1 Stunde Karlsruhe Heute Fridays-for-Future-Kundgebung auf Karlsruher Marktplatz geplant

Am Freitag, den 14. Januar, finden in Deutschland Protestaktionen von Fridays for Future statt. So wird auch in Karlsruhe zu einer Aktion aufgerufen. Diese soll um 16 Uhr auf den Marktplatz stattfinden.

Anlass ist - laut Fridays for Future (FFF) - die neue EU-Taxonomie, die unteranderem fossiles Gas und Atomkraft als nachhaltige Energieträger labeln soll. "Sollte der Entwurf so verabschiedet werden, befürchten wir weitere Milliardeninvestitionen in klima-und umweltschädliche Erdgasinfrastruktur und die weitere Nutzung von Atomkraftwerken zur Folge. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, sich klar gegen den aktuellen Entwurf der Taxonomie zu stellen", heißt es in einer Pressemitteilung von FFF.