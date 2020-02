Die Angst vor dem Coronavirus treibt auch viele Menschen in Baden-Württemberg um. Grund genug für den Landtag, die neue Lungenkrankheit zum Thema zu machen.

Der Landtag debattiert am Mittwoch um 11.15 Uhr über das neuartige Coronavirus und die Sorgen in der Bevölkerung. Bisher ist in Baden-Württemberg keine bestätigte Ansteckung eines Menschen mit dem Virus bekannt. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte zuletzt zur Ruhe und Besonnenheit aufgerufen. Die Behörden seien sehr gut aufgestellt.

Seit Wochen hält der Erreger der neuen Lungenkrankheit die Welt in Atem. Es gibt bereits mehr als 20.000 bestätigte Fälle in China. Das Virus war in der chinesischen Stadt Wuhan ausgebrochen. Auch in der Quarantäne-Station in Germersheim gab es bereits zwei bestätigte Corona-Fälle.