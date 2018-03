vor 15 Stunden Karlsruhe/Wörth BUND reicht Klage gegen zweite Rheinbrücke bei Wörth ein

Im Streit um den Bau einer zweiten Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Klage eingereicht. Das bestätigte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz am Donnerstag in Bezug auf den BUND-Landesverband Rheinland-Pfalz. Das OVG Rheinland-Pfalz ist in diesem Fall erste Instanz.