vor 21 Minuten Karlsruhe Autofahrer prallt gegen Ampelmast in Durlach und wird leicht verletzt - Ampelanlage fiel kurzzeitig aus

Ein 85-Jähriger fuhr am Montag gegen 18.20 Uhr mit seinem Auto auf der Durlacher Allee in Richtung Durlach. Nachdem er die Kreuzung zur Pforzheimer Straße überquert hatte, kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, geriet an den Bordstein der Mittelinsel und prallte gegen einen Ampelmasten. Das gibt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse bekannt.