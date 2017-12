vor 13 Stunden Karlsruhe Autofahren an Weihnachten: Verkehrsministerium warnt vor Wetter und Verkehr

Viel Verkehr und winterliche Straßenverhältnisse erfordern besondere Aufmerksamkeit, so das Ministerium für Verkehr in einer Pressemitteilung. In den Weihnachtsferien wird insbesondere vor den Feiertagen und an den Wochenenden ein hohes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen erwartet.