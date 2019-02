vor 2 Stunden Karlsruhe Auto gegen Fahrrad: 15-Jähriger wird bei Unfall bei Karlsruher Vogesenbrücke leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstag gegen 17 Uhr in Höhe der Vogesenbrücke wurde ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Die 64-jährige Pkw-Fahrerin hatte den Radler, der zu schnell und entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, beim Abbiegen in die Hardtstraße übersehen.