vor 43 Minuten Karlsruhe Auszeichnung für Turmbergterrasse in Durlach: Einladende Architektur überzeugt die Jury

Die Aussichtsplattform auf dem Turmberg wird mit dem ältesten und bedeutendsten Architekturpreis in Baden-Württemberg ausgezeichnet: Dem Hugo-Häring-Preis. Der Turmberg in Durlach ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region.