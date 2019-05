vor 1 Stunde Karlsruhe Aus ungeklärter Ursache: Wohnhaus gerät in Grünwinkel in Brand - keine Verletzten

Am frühen Montagmorgen kam es gegen 2.10 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Scheibenbergstraße in Grünwinkel. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung. Warum es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.