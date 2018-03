Sportdirektor Jens Todt ist mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben beim Bundesligisten Hamburger SV entbunden worden. Auch Vorstandschef Heribert Bruchhagen wurde freigestellt.

Die Entlassung des Führungsduos teilte der Fußball-Bundesligist am Vormittag mit. Dem Hamburger SV droht der erstmalige Abstieg in die Zweite Liga. Bis Dezember 2016 war der 48-jährige Todt Sportchef im Wildpark. Zur Saison 2013/14 übernahm Todt beim Karlsruher SC den Posten des Sportdirektors. Nach seiner Entlassung im Wildpark heuerte Todt am 6. Januar 2017 beim Bundesliga-"Dino" HSV an. Dort endete heute sein Arbeitsverhältnis. Mit sieben Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz stehen die Hamburger derweil auf dem vorletzten Tabellenplatz.