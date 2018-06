vor 1 Stunde Karlsruhe Auftakt der Chemie-Tarifverhandlungen ohne Ergebnis

Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie in Baden-Württemberg hat noch kein Ergebnis gebracht. Arbeitgeber und Gewerkschaft gingen am Montag nach ihrem Treffen in Karlsruhe ohne konkrete Fortschritte auseinander, wie beide Seiten im Anschluss mitteilten.