vor 6 Stunden Stuttgart Auftakt am Dienstag in Karlsruhe: Lehrer kündigen Warnstreiks in badischen Schulen an

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder hat die Lehrergewerkschaft GEW für die kommende Woche Warnstreiks in badischen Schulen angekündigt. Man werde in den nächsten beiden Wochen die Aktionen ausweiten und Tarifbeschäftigte, angestellte Mitglieder an den Schulen, Hochschulen und Unis zu Streiks aufrufen, sagte ein Sprecher am Sonntag.