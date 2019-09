Zwischen Montag, 30. September, und Freitag, 11. Oktober, wird die Fahrbahndecke der Wilhelm-Leuschner-Straße saniert. Zwischen der Litzenhardtstraße und der Unterführung der L605 kommt es daher zur Sperrung für den Autoverkehr. Davon sind auch die Buslinie 51 und der Nightliner 5 betroffen.

Die Haltestellen Petergraben und Bulach Friedhof werden während der Baumaßnahme in beide Richtungen ersatzlos aufgehoben. In Richtung Albtalbahnhof werden die Stationen Oberreut Zentrum, Wilhelm-Leuschner-Straße und Badeniaplatz von Bussen der Linie 51 nicht mehr angefahren. Das geben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Linie 51 fährt vom Hauptbahnhof kommend ab der Haltestelle Grünwinkler Straße weiter über die Pulverhausstraße, L605 und Wilhelm-Leuschner-Straße bis zur Station Badenia Platz. Anschließend geht es auf regulärem Fahrweg bis zur Haltestelle Bernhard-Lichtenberg-Straße. Danach biegen die Busse laut VBK in die Otto-Wels-Straße und verkehren auf dem Fahrweg der Linie 50 bis zum Halt Grünwinkler Straße. Von dort geht es auf normaler Route bis zum Albtalbahnhof.

Die Busse des Nightliner 5 biegen nach der Haltestelle Badenia Platz rechts auf die L605 ab und nehmen die Ausfahrt Gut Scheibenhardt. Über die Straße im Weiherwald und am alten Umspannwerk geht es wieder zurück auf die Landesstraße. Anschließend verkehren die Busse laut VBK weiter auf regulärem Weg Richtung Marktplatz. "Die Baumaßnahme hat auf den Rückweg des Nightliners keinen Einfluss", so die Verkehrsbetriebe abschließend.