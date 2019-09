vor 2 Stunden Karlsruhe Auffahrunfall und Panne auf A5 bei Durlach: Kilometerlanger Stau während Rückreise-Verkehr zum Ferienende

Gleich zwei Ereignisse legten am Samstagmittag den Verkehr auf der A5 an der Anschlussstelle Durlach in Richtung Norden lahm: Gegen 12 Uhr kollidierte ein Fahrzeug mit einem vorausfahrenden Opel auf der linken Fahrspur. Rund eine Stunde später sorgte ein Pannenfahrzeug auf der Mittelspur für weitere Behinderungen. Laut Polizeiangaben bildet sich aktuell noch ein Rückstau von etwa vier Kilometern.