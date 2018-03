vor 1 Stunde Karlsruhe Auf frischer Tat ertappt: Jugendliche stehlen Kennzeichen und Mercedes-Sterne

Die Polizei hat am vergangenen Samstag zwei Jugendliche mit gestohlenen Mercedes-Sternen und Autokennzeichen in Karlsruhe-Wolfartsweier erwischt. Nun suchen die Beamten in einer Pressemitteilung nach weiteren Geschädigten.