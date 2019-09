Auf die Plätze, fertig, los! Am Sonntag geht der 37. Baden-Marathon an den Start - und sorgt für Sperrungen im Nahverkehr

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Bereits zum 37. Mal joggen beim Baden-Marathon tausende Läufer durch Karlsruhe. Auch abseits der Strecke wartet ein buntes Programm auf die Zuschauer. Im Nahverkehr muss dagegen mit Einschränkungen gerechnet werden.

Ob der klassische Marathon, Halbmarathon, Team-Marathon, Drittelmarathon oder der Inklusionslauf zu zweit - beim 37. Fiducia & GAD Baden-Marathon gehen am Sonntag, 22. September, wieder tausende Läufer an den Start. Um 9.30 Uhr soll der Startschuss fallen. Einer von ihnen schnürt schon seit der ersten Auflage im Jahr 1983 die Laufschuhe: der 76-jährige Norbert Grünling.

Doch nicht nur auf der Strecke, auch abseits davon wird für die Zuschauer etwas geboten. "Der Tanzmarathon bringt zum elften Mal Tänzer aus über 80 Karlsruher Vereinen, Tanzklubs und -schulen an die Strecke", heißt es so in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Eingeschränkter Nahverkehr

Weniger Grund zur Freude haben am Sonntag die Bus- und Bahnfahrer: Denn aufgrund des Marathons kommt es im gesamten Karlsruher Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 15.15 Uhr müssen laut Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einzelne Streckenabschnitte für den Bus- und Bahnverkehr gesperrt werden. Als zusätzliches Angebot wird die Tram 1 zwischen 7.45 Uhr und 16 Uhr zur Europahalle aus der Innenstadt kommend verstärkt.

