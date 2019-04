vor 2 Stunden Karlsruhe Auf dem Weg zum Dienst: Polizist ertappt Einbrecher mit Spitzhacke im Schmuckgeschäft auf frischer Tat

Mit einer Spitzhacke ist ein junger Mann am Freitag in Karlsruhe in ein Schmuckgeschäft eingebrochen - und auf frischer Tat ertappt worden.