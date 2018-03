Am vergangenen Freitag meldete sich ein 30-jähriger Mann auf einem Karlsruher Polizeirevier und gab an, auf der Fahrt von Pforzheim nach Karlsruhe von einem Mitreisenden gebissen worden zu sein.

In der Vernehmung sagte der Geschädigte gegenüber der Polizei aus, dass er gegen kurz nach 18.30 Uhr mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof Pforzheim nach Karlsruhe gefahren sei. In dem Zug sei eine männliche Person immer wieder von vorne nach hinten gelaufen und habe rechts und links Fahrgäste bespuckt. Nachdem der Geschädigte selbst getroffen worden wurde, habe er sich in Richtung des Schaffners begeben, um diesen zu informieren.

Auf dem Weg zum Schaffner habe der 30-Jährige beobachtet, wie der Beschuldigte einer Dame direkt auf den Kopf spuckte. Daraufhin habe er den Mann angesprochen und ihn aufgefordert, dies zu unterlassen. Daraufhin sei der Beschuldigte unvermittelt auf den Geschädigten zugegangen und habe ihn, im Bereich der Schulter und des Halses gebissen. Unmittelbar danach habe der Zug in Ispringen gehalten und der unbekannte Täter sei ausgestiegen. Am Hals des Geschädigten waren eine starke Bisswunde sowie ein Bluterguss sichtbar.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizei Karlsruhe geführt. Im Zuge der Pressemeldung veröffentlichte die Bundespolizei eine Personenbeschreibung des bisher unbekannten Täters: Der zirka 30 bis 40 Jahre alte und rund 1,85 große Mann wird als stämmig, mit süd-osteuropäischem Einschlag und einem einem Bart beschrieben. Er soll einen Kapuzenpullover getragen und akzentfrei deutsch gesprochen haben. Weiter soll er eine Kopfbedeckung getragen haben. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 oder unter der kostenfreien Service-Hotline 0800-6 888 000 zu melden.