vor 23 Minuten Karlsruhe Auf Autohaus-Parkplatz: Unbekannte brechen Fahrzeuge in Durlach auf

In Durlach kam es in der Nacht zu Samstag zu mehreren Einbrüchen an Autos. Laut Polizei haben bislang unbekannte Täter dabei einen Gesamtschaden im höheren fünfstelligen Bereich hinterlassen.