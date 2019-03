Die Putzmaßnahmen in der Maryland Grundschule beschäftigen Eltern, Schulleitung und das Gesundheitsamt seit eineinhalb Jahren. In den letzten Monaten hat sich die Situation wieder verschlechtert. "Auch meine Tochter hat sich vor kurzem Würmer eingefangen!", sagt Mandy Koch, die Elternbeiratsvorsitzende der Schule im Gespräch mit ka-news. Erst auf massiven Druck der Eltern hat sich jetzt etwas getan.

Das Problem begleitet die Marylandschule schon eine ganze Weile. Im Herbst 2017 sprach Rektor Johannes Ruckenbrod die Eltern der Schule zum ersten Mal auf Schwierigkeiten bei der Reinigung der Schulräume an. Für die Reinigung ist - wie in den meisten öffentlichen Gebäuden - eine private Firma zuständig, die von der Stadt Karlsruhe beauftragt wird.

Das Gesundheitsamt bescheinigte damals schon "bedenkliche hygienische Zustände". "Schwarzlichtbilder zeigten Verunreinigungen auch in angeblich frisch geputzten Räumen wie den Toilettenbereichen", berichtet Mandy Koch, die Elternbeiratsvorsitzende der Marylandschule.

Erst nach Beschwerdebriefen im Dezember 2017 an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) und Oberbürgermeister Frank Mentrup wurden Maßnahmen ergriffen. So gab es eine zusätzliche Grundreinigung in den Weihnachtsferien, die Putzintervalle wurden erhöht und die Toiletten neu gestrichen. Das Problem schien gelöst - bis zum Sommer 2018.

"Über ein Jahr wurde kein Staub gewischt - das ist furchtbar!"

"Die Grundreinigung, die in den Sommerferien stattfinden sollte, ist vergangenes Jahr ausgefallen", so Julia Thöres, die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende der Schule gegenüber ka-news. "Das heißt: Über ein Jahr wurde kein Staub gewischt, der liegt überall auf den Schränken, den Tischen - das ist furchtbar!"

Zuletzt wurde dem Hausmeister von der zuständigen Putzfirma eine Grundreinigung für die Weihnachtsferien 2018 zugesagt. Auch diese fand nicht statt. Die nächste Grundreinigung ist für die Osterferien vorgesehen.

Eltern müssen aktiv werden

Im Januar dieses Jahres wurden die Eltern erneut vom Schulleiter angesprochen, im Winterhalbjahr haben sich die hygienischen Zustände wieder verschlechtert. "Nach zahlreichen Beschwerden an das Schul- und Sportamt der Stadt Karlsruhe meinte Herr Ruckenbrod, seine Möglichkeiten sind ausgeschöpft, jetzt müssen die Eltern Initiative ergreifen", berichtet Mandy Koch.

Wieder zeigen Schwarzlichtbilder Verunreinigungen in Waschbecken und Klassenzimmern. Bei einer Begehung der Räume machen die Eltern Fotos von verdreckten Böden und Regalfächern mit dicken Staubschichten - morgens um 8 Uhr. Am Vortag hätte geputzt werden sollen.

"Die Kinder sagen, sie haben staubige Finger, wenn sie ihre Materialien aus dem Schrank holen. Und das, obwohl Lehrer und Schüler selbst immer mal wieder durchwischen", erzählt Mandy Koch.

Beschwerden auch an anderen Schulen bekannt

Peter Friebel, Leiter des Gesundheitsamtes Karlsruhe, bestätigt ka-news auf Anfrage, dass die Räume mittlerweile häufig genug geputzt würden, die Reinigung aber nicht gründlich genug sei. "Es geht aber primär um Dreck, wir konnten keine aktuelle Gefahr für Infektionen feststellen", betont Friebel.

In Karlsruhe gibt es immer wieder mal Beschwerden über die hygienischen Zustände in Schulen, so Friebel. Im Moment läge dem Gesundheitsamt nur eine weitere, allerdings anonyme Beanstandung vor. "Da sich die Probleme schon so lange nicht lösen lassen, ragt die Situation an der Marylandschule in Karlsruhe schon heraus", sagt Friebel.

Toilettenbereiche besonders betroffen

Ebenfalls bestätigte das Gesundheitsamt den Eltern, dass die Toiletten der Mädchen sowie die Behindertentoilette schon länger nicht ordnungsgemäß gereinigt wurden. Besonders die Behindertentoilette sticht hervor: "Dort hat man deutlich gesehen, dass offensichtlich seit Monaten nicht mehr richtig geputzt wurde", so Koch.

In Gesprächen mit dem Schulleiter und dem zuständigen Mitarbeiter von HGW habe sich herausgestellt, dass bis dahin gar nicht geklärt war, wer für die Reinigung der Behindertentoilette zuständig ist. Momentan putze die Betreuerin der behinderten Kinder den Toilettensitz nach Gebrauch, erzählt Koch weiter.

Die Folgen dieser Misstände bei der Reinigung seien schon deutlich: Viele Kinder würden die Toiletten nicht mehr benutzen wollen und die Elternbeiratsvorsitzende habe vermehrt von Wurmerkrankungen erfahren. "Auch meine Tochter hat sich vor kurzem Würmer eingefangen. Besonders mit Grundschulkindern ist das nicht einfach."

Als Inklusions- und Montessori-Schule ist die Marylandschule besonders auf saubere Böden angewiesen, da die Kinder viel auf dem Boden sitzen, spielen und dort auch unterrichtet werden.

Die Stadt kündigt Sofortmaßnahmen an

Nachdem sich die Eltern bei der Stadt beschwerten und auch Politiker verschiedener Parteien wegen sich zum Thema an die Stadt wendeten, trafen sich Mitarbeiter des Schul- und Sportamts und die Schulleitung am 1. März zu einem Vororttermin in der Schule. Das teilte die Stadt Karlsruhe ka-news auf Anfrage mit.

Die Stadt betont in ihrer Stellungnahme, dass keine mit dem bloßen Auge zu erkennenden Verunreinigungen festzustellen seien und "die Reinigungsleistungen des beauftragten Dienstleisters von der Stadt unvorangemeldet überprüft wurden und nicht zu beanstanden" seien. Als Sofortmaßnahme sollen die Reinigungsintervalle vorläufig erhöht werden.

Bis jetzt war vorgesehen, dass die Sanitär- und Ganztagesräumen täglich, die Böden in den übrigen Klassenzimmern jeden zweiten Tag geputzt werden.

Bringt "massiver Druck der Eltern" jetzt die Wendung?

Auf die Frage, was genau das bedeuten würde, bekam Mandy Koch von Schulleiter Ruckenbrod eine für sie unbefriedigende Antwort: "Es bedeutet, dass auch die Böden in den Regelklassenzimmern jetzt täglich gereinigt werden sollen. Für alle anderen Sachen wurde nicht definiert, wie diese in Zukunft geputzt werden sollen."

Vor einigen Tagen kam nun die Wendung: Am vergangenenen Donnerstag teilte Mandy Koch ka-news gegenüber mit, dass es eine gründliche Reinigung der Böden und Toiletten gegeben habe. Davon habe sie sich selbst bei einer Begehung ein Bild machen können. "Die Fensterbänke und Regale sind aber noch nicht geputzt worden", so Koch. "Das ist jetzt aber erst auf massiven Druck durch die Eltern passiert."

Die Reinigungsintervalle sollen für länger als vier Wochen erhöht werden und die Räume und Flächen gründlicher gereinigt werden. Ob die neuen Vorgaben dieses Mal langfristig dafür sorgen, dass die Marylandschule sauber bleibt? Das bleibt abzuwarten.