Auch in Karlsruhe: Mehr Touristen besuchen Baden-Württemberg

Im ersten Halbjahr 2018 haben mehr Touristen Baden-Württemberg besucht als noch im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte, kamen von Januar bis Ende Juni mehr als 10 Millionen Besucher - eine Steigerung von 5 Prozent. Sie übernachteten rund 25 Millionen Mal, das entspricht einer Steigerung von 4,3 Prozent.

Der überwiegende Teil der Gäste kam nach Angaben der Statistiker aus Deutschland. Dennoch stieg auch die Zahl der Ankünfte ausländischer Gäste - und zwar um fast 7 Prozent auf 2,3 Millionen. "Das zeigt, wie wichtig für uns im Land der grenzüberschreitende Reiseverkehr ist", betonte Tourismusminister Guido Wolf (CDU).

Stuttgart ist bei Ankünften und Übernachtungen weiter Spitzenreiter - die Landeshauptstadt zählte fast eine Million Ankünfte und fast doppelt so viele Übernachtungen. Die höchsten Steigerungsraten aber verbuchte Freiburg. Dort stiegen die Besuchszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 384.000 Gäste.

Im Stadtkreis Karlsruher stieg die Zahl der Ankünfte um 1,5 Prozent auf 318.856. Diese machten 551.980 Übernachten (Plus von 1 Prozent) in der Statistik aus. Etwas steiler nach oben ging die Steigerung im Landkreis Karlsruhe. Hier waren es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 4,3 Prozent mehr Ankünfte (192.118), welche insgesamt 496.210 (Plus von 2,5 Prozent) machten.

Der Text wurde nachträglich angepasst.