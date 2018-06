Auch in Baden-Württemberg: Salmonellenwarnung für Bio-Eier im Supermarkt

Die Verbraucherbehörden warnen wegen einer möglichen Salmonellenbelastung vor einer bestimmten Charge von Bio-Eiern.

Betroffen sind Zehner- und Sechser-Eierpackungen der Firma Eifrisch-Vermarktungs-GmbH und Co. KG aus Lohne (Kreis Vechta) in Niedersachsen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 3. Juli 2018 bis 7. Juli 2018 mit der Chargennummer 0-DE-0356331, hieß es am Dienstag es auf dem Portal "lebensmittelwarnung.de", das von den Bundesländern und dem Bund betrieben wird.

Die Eier sind demnach bei den Supermärkten Penny, Kaufland, Aldi Nord, Aldi Süd, Real, Lidl und Netto erhältlich. Betroffen sind den Angaben zufolge die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein.