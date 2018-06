15.06.2018 21:00 Karlsruhe Arbeiten am Gleisbett: Kaiserallee wird für halben Tag voll gesperrt

In Karlsruhe stehen erneut Gleisarbeiten an: Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Information an die Presse mitteilt, muss dafür die Kaiserallee am Sonntag, 17. Juni, für den Schienenverkehr halbtags voll gesperrt werden - und das in beide Fahrtrichtungen.