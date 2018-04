April, April! Mit unserer Meldung, dass einzelne Landesministerien nach Karlsruhe umgesiedelt werden, haben wir Sie in den April geschickt. Auch wenn es sicherlich einige Badner gerne gesehen hätte, müssen wir sie leider enttäuschen: Die Landesregierung bleibt, vorerst, im schwäbischen Ländle.

Warum man seine Mitmenschen alle zwölf Monate ausgerechnet "in den April schicken" muss, ist historisch nicht eindeutig geklärt. Der April gilt jedenfalls als Monat, der wettermäßig "macht, was er will" und den Frühling einläutet. Dass dieses Einläuten stets mit einem Scherz verbunden ist, dessen Opfer der "Aprilnarr" ist, fürchtete schon Johann Wolfgang von Goethe: "Willst du den März nicht ganz verlieren, so lass' nicht in April dich führen. Den ersten April musst überstehen, dann kann dir manches Gute geschehen."

Auch ka-news hat seine Leser am 1. April etwas an der Nase herumgeführt: Um den drohenden Fahrverboten zu entgehen, sollen einige Ministerien der Landesregierung nach Karlsruhe verlagert werden. Diese Meldung entspricht nicht ganz der Realität und ist der Fantasie der Redaktion entsprungen. Die Meldung zu der belasteten Luft in der Landeshauptstadt ist zwar im Grundsatz korrekt, die Verlagerung der Dienstsitze, damit die Minister weiter mit den Autos fahren können, ist es aber nicht. Auch unsere Autorin Patricia Aprilis haben wir frei erfunden...

Aprilscherze aus den vergangenen Jahren:

April, April! Abkühlung in Karlsruhe: Im Citypark soll ein Badesee entstehen

April, April! Baustellen-Stopp in Karlsruhe: Historische Funde am Südabzweig

April, April! Karlsruhe ist "Stadt des Fächers 2015" (der Herzen)